Адвокаты мэра Ромен Салатуна не уважают суд?

От одного из трех адвокатов поступило заявление об отложении дела в связи с занятостью его в другом судебном процессе, два другие не сообщили причины неявки в судебное заседание.
Сторона обвинения считает, что неявка в судебное заседание защитников расценивается как неуважение к суду, а потому в случае последующего срыва судебного заседания по таким же основаниям, необходимо будет соответственно отреагировать, сообщив квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры.
Следующее судебное заседание назначено на 16 апреля на 13.00.
Напомни: мэра Ромен обвиняют в том, что он требовал, а впоследствии и получил 50 000 грн неправомерной выгоды от регионального менеджера одного из предприятий за предоставление разрешения на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание компьютерных и кабельных сетей на территории города Ромны. Сначала он получил 10 000 гривен за внесение данного вопроса на рассмотрение исполнительного комитета Роменского городского совета, а при получении второй части в размере 40 000 гривен, его задержали правоохранительные органы.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Роменского горрайонного суда.
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