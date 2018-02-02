Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30230

Адвокаты мэра Ромен Салатуна не уважают суд?

Сегодня, 6 марта, подготовительное судебное заседание не состоялось поскольку не явились защитники обвиняемого мэра Ромен Сергея Салатуна.

От одного из трех адвокатов поступило заявление об отложении дела в связи с занятостью его в другом судебном процессе, два другие не сообщили причины неявки в судебное заседание.

Сторона обвинения считает, что неявка в судебное заседание защитников расценивается как неуважение к суду, а потому в случае последующего срыва судебного заседания по таким же основаниям, необходимо будет соответственно отреагировать, сообщив квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры.

Следующее судебное заседание назначено на 16 апреля на 13.00.

Напомни: мэра Ромен обвиняют в том, что он требовал, а впоследствии и получил 50 000 грн неправомерной выгоды от регионального менеджера одного из предприятий за предоставление разрешения на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание компьютерных и кабельных сетей на территории города Ромны. Сначала он получил 10 000 гривен за внесение данного вопроса на рассмотрение исполнительного комитета Роменского городского совета, а при получении второй части в размере 40 000 гривен, его задержали правоохранительные органы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Роменского горрайонного суда.

Право Коррупция Сергей Салатун

По тематике

27.02.2018 15:38

Мэр Сум заболел и не явился в суд

Рассмотрение административного материала в отношении Сумского городского головы отложено на 14 марта....

20.02.2018 15:29

Главу села на Липоводолинщине признали виновным в админправонарушении, связанном с коррупцией

Органами прокуратуры Сумской постоянно уделяется внимание противодействия коррупции во всех сферах общественной жизни....

16.02.2018 14:05

Помогут ли сумским чиновникам антикоррупционные учения?

Должностные лица городского совета прошли очередное антикоррупционное обучение....

06.02.2018 16:20

В Сумской ОГА будут бороться против коррупции с американской помощью

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время аппаратного совещания сообщил, что область сотрудничает с международным проектом «Поддержка организаций-лидеров в противодействии...

02.02.2018 10:57

Мэра Конотопа уличили в сокрытии дома

Сумская полиция проверяет мэра Конотопа Артема Семенихина по факту сокрытия недвижимости, в которой он фактически проживает....

Новости

Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
Вчера 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
На Сумщине пенсионер случайно зарубил друга топором
Сегодня 12:57
В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо
Сегодня 12:37
Заммэра Глухова суд восстановил на работе
Сегодня 12:28
Лебедин стал первым городом в области, где начали патронатное воспитание
Сегодня 12:00
Прокурор из Сум взял за границу секретные ключи доступа
Сегодня 11:29
Подробности вчерашнего наезда на 5-летнего мальчика в Сумах
Сегодня 11:23
Бизнес приглашают участвовать в развитии туризма на Сумщине
Сегодня 11:00
Спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах
Сегодня 10:50
Из-за нечищеных дорог на Сумщине скорая слетела в кювет
Сегодня 10:37
В Сумах потратили 400 тысяч на ремонт столовой военной части
Сегодня 10:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.