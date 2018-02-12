Из-за нечищеных дорог на Сумщине скорая слетела в кювет 5 марта в 16:42 в Службу спасения «101» поступила информация, что в Конотопском районе автомобиль экстренной медицинской помощи УАЗ, следовавший по вызову в с. Бочечки попал в кювет.

Преодолев около 32 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. Как было установлено, в карете «скорой» находилось два человека - водитель и фельдшер. Люди не пострадали.

Автомобиль находился на склоне кювета и существовала угроза дальнейшего его перекидывания. Поэтому для подстраховки работ привлекли трактор Т-150 местного агропредприятия, который тросом удерживал УАЗ. Между тем спасатели пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 отбуксировали карету «скорой» на безопасный участок пути. После этого медицинский автомобиль отправился к месту своей дислокации, поскольку на вызов была уже направлена другая бригада врачей.

Всего к операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.