Из-за нечищеных дорог на Сумщине скорая слетела в кювет

Преодолев около 32 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. Как было установлено, в карете «скорой» находилось два человека - водитель и фельдшер. Люди не пострадали.
Автомобиль находился на склоне кювета и существовала угроза дальнейшего его перекидывания. Поэтому для подстраховки работ привлекли трактор Т-150 местного агропредприятия, который тросом удерживал УАЗ. Между тем спасатели пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 отбуксировали карету «скорой» на безопасный участок пути. После этого медицинский автомобиль отправился к месту своей дислокации, поскольку на вызов была уже направлена другая бригада врачей.
Всего к операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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