Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50185

Спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах

5 марта на Сумщине пожарные дважды ликвидировали пожара в жилом секторе.

В 19:54 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Шевченково Глуховского района. О происшествии сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма из соседней комнаты. По вызову было направлено дежурное отделение караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения местной пожарной команды с. Шевченково.

Преодолев расстояние в 26 километров, уже за 12 минут пожарные прибыли на место и установили, что кровля дома охвачена огнем по всей площади. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 21:34 пожар был локализован, и не допущено его дальнейшего распространения, в 22:53 ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды. В результате пожара уничтожена кровля на площади 30 кв. м, стиральную машину, бойлер и вещи домашнего обихода, повреждено перекрытие на площади 26 кв. м и стены на площади 12 кв. м.

В этот же день в 20:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Путейская в г. Середина-Буда. О пожаре сообщила хозяйка. Силами отделения дежурного караула 21-й Государственной пожарно-спасательной части в 20:55 пожар был локализован, в 21:14 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в электросети, сообщает управление Государственной службы Украины

по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Глуховский район Пожар Середина-Буда

По тематике

Вчера 17:42

На Сумщине горел частный дом

Пожарные ликвидировали возгорание крыши частного дома на Глуховщине....

03.03.2018 12:01

На пожаре в Шосткинском районе погиб местный житель

В пятницу, 2 марта, в с. Тимановке Шосткинского района загорелся частный дом....

На Сумщине в отдаленном селе полностью сгорел жилой дом
28.02.2018 18:22

На Сумщине в отдаленном селе полностью сгорел жилой дом

Как сообщили в 22-й государственной пожарно-спасательной части города Кролевец, 27 февраля, в 21.20 на пульт связи поступило сообщение о возгорании...

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в летней кухне
27.02.2018 17:30

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в летней кухне

Сегодня, 27 февраля, в 8:26 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании летней кухни по ул. Центральная в с....

27.02.2018 12:26

На Сумщине спасатели тушили три пожара

За минувшие сутки пожарные ликвидировали 3 пожара в жилых домах....

Новости

Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
Вчера 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
На Сумщине пенсионер случайно зарубил друга топором
Сегодня 12:57
В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо
Сегодня 12:37
Заммэра Глухова суд восстановил на работе
Сегодня 12:28
Лебедин стал первым городом в области, где начали патронатное воспитание
Сегодня 12:00
Прокурор из Сум взял за границу секретные ключи доступа
Сегодня 11:29
Подробности вчерашнего наезда на 5-летнего мальчика в Сумах
Сегодня 11:23
Бизнес приглашают участвовать в развитии туризма на Сумщине
Сегодня 11:00
Спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах
Сегодня 10:50
Из-за нечищеных дорог на Сумщине скорая слетела в кювет
Сегодня 10:37
В Сумах потратили 400 тысяч на ремонт столовой военной части
Сегодня 10:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.