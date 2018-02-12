Спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах 5 марта на Сумщине пожарные дважды ликвидировали пожара в жилом секторе.

В 19:54 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Шевченково Глуховского района. О происшествии сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма из соседней комнаты. По вызову было направлено дежурное отделение караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения местной пожарной команды с. Шевченково.

Преодолев расстояние в 26 километров, уже за 12 минут пожарные прибыли на место и установили, что кровля дома охвачена огнем по всей площади. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 21:34 пожар был локализован, и не допущено его дальнейшего распространения, в 22:53 ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды. В результате пожара уничтожена кровля на площади 30 кв. м, стиральную машину, бойлер и вещи домашнего обихода, повреждено перекрытие на площади 26 кв. м и стены на площади 12 кв. м.

В этот же день в 20:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Путейская в г. Середина-Буда. О пожаре сообщила хозяйка. Силами отделения дежурного караула 21-й Государственной пожарно-спасательной части в 20:55 пожар был локализован, в 21:14 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в электросети, сообщает управление Государственной службы Украины

по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.