Лебедин стал первым городом в области, где начали патронатное воспитание

Патронат является инновационной услугой и предусматривает временный уход, воспитание и реабилитацию ребенка, попавшего в сложные жизненные обстоятельства, в семье патронатного воспитателя на период преодоления его родителями сложных жизненных обстоятельств.
Поддержку биологической семье ребенка в решении проблем, чтобы ребенок вскоре смог к ней вернуться, будут оказывать специалисты междисциплинарной команды, в которую входят специалист службы по делам детей, патронатный воспитатель, специалист по социальной работе, специалист-психолог и другие специалисты.
Важнейшим в патронате является то, что базовые услуги ухода, воспитания ребенок получает в семейных условиях, он продолжает общение с близкими людьми, друзьями, посещает свой же детский сад или школу. В ситуации, когда ребенок находится недалеко и биологические родители могут с ним видеться и общаться (если такое общение является безопасным), социальным работникам легче сформировать у родителей мотивацию к изменениям и способность заниматься ребенком. А это дает возможность органа опеки и попечительства принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение наилучших интересов ребенка.
Антонина Гайдук, мама троих детей, еще летом прошлого года обратилась в службу по делам детей исполнительного комитета Лебединского городского совета за консультацией по услугам патронатного воспитателя. Женщина собрала необходимый пакет документов. Затем прошла обучение для кандидатов в патронатные воспитатели, которое длилось около двух месяцев в городах Харькове, Сумах и Лебедине.
«Интересно то, что я первооткрыватель в Сумской области, очень приятно, что именно Лебедин ввел патронатное воспитание. Сейчас я хочу как можно быстрее приступить к своей работе», - говорит патронатного воспитателя.
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