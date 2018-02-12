Подробности вчерашнего наезда на 5-летнего мальчика в Сумах По факту ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, полиция открыла уголовное производство.

Событие произошло в Сумах 5 марта около 13.50 на проспекте Шевченко где 57-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-21093» совершил наезд на 30-летнюю женщину и ее 5-летнего сына. В результате этого происшествия телесные повреждения получил маленький мальчик, которого доставили в местную больницу.

По предварительным данным, женщина-водитель допустила наезд на 30-летнюю местную жительницу и ее 5-летнего сына, когда они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате данного происшествия, телесные повреждения получил маленький мальчик, который был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. По предварительному диагнозу, врачи обнаружили у пострадавшего ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лобной части головы.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, не выявили у женщины-водителя признаков опьянения. Сейчас у нее уже взяты соответствующие анализы для дальнейшего лабораторного исследования, а ее автомобиль помещен на штрафплощадку в полицейский участок.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему, - сообщил Андрей Сошка, и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения относительно неуклонного соблюдения Правил дорожного движения, особенно в этих погодных условиях. Выбирая скорость движения вашего транспортного средства, учитывайте состояние дорожного покрытия чтобы вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и иметь время для маневра на скользкой дороге до полной остановки транспортного средства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.