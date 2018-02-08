Заммэра Глухова суд восстановил на работе Сумской окружной административный суд признал незаконным увольнение заместителя Глуховского городского головы Марианны Васильевой.

Третье заседание по данному делу прошло в режиме видеоконференции 5 марта в Глухове, пишет Неделя.

Суд постановил: восстановить Марианну Васильеву в должности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Глуховского городского совета. Также ей будет выплачена заработная плата за вынужденные 49 рабочих дней прогулов (31 тыс. грн), а вот требование о компенсации морального ущерба в размере 20 тыс. грн суд не удовлетворил. Решение вступит в законную силу через несколько дней, если городской совет не подаст апелляцию.

Напомним: Марианна Васильева 18 января вернулась с больничного к работе, и ей был вручен приказ об увольнении за подписью Мишеля Терещенко. Причиной увольнения заместителя назывался прогул от 20 декабря. Г-жа Васильева категорически не согласилась с такой ситуацией и подала иск в суд. Также она ранее публично озвучила совсем другие причины конфликта с городским головой. По ее словам, Терещенко уволил ее за подписанное разрешение учебным заведениям на приобретение товаров без системы Прозорро, хотя подобное в городе практиковалось часто.