В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Пока водитель транспортно средства устранял неполадки, на участке дороги образовалась небольшая пробка. Троллейбус, курсирующий по маршруту №4, остановился и был вынужден выпустить пассажиров, пишет 0542.ua.
По факту ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, полиция открыла уголовное производство....
5 марта в 16:42 в Службу спасения «101» поступила информация, что в Конотопском районе автомобиль экстренной медицинской помощи УАЗ, следовавший...
Сегодня, 5 марта, в Сумах на пр. Тараса Шевченко произошло ДТП....
На линию 102 поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.... 1
Сегодня, 3 марта в 12.05 на проезжей части по ул.Набережная р. Стрелка произошло ДТП....