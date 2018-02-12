В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо Сегодня, 6 марта, около 11:30, на проспекте Шевченко возле кинотеатра «Дружба» еще одну сумскую «Руту» подвели колеса.

Пока водитель транспортно средства устранял неполадки, на участке дороги образовалась небольшая пробка. Троллейбус, курсирующий по маршруту №4, остановился и был вынужден выпустить пассажиров, пишет 0542.ua.