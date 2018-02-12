На Сумщине пенсионер случайно зарубил друга топором

Тростянецкий отдел Ахтырской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства 83-летнего жителя с. Артемо-Растовка Тростянецкого района Сумской области.
Так, 5 марта 2018 года в 7.27 в полицию поступило сообщение об обнаруженном в помещении летней кухни одного из домовладений трупа с явными признаками телесных повреждений. Прибыв на место, правоохранители рядом с телом обнаружили также и топор со следами, похожими на кровь.
«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено мужчину, который причастен к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 78-летний хозяин дома, который дружил с убитым. Мужчина объясняет, что не узнал своего товарища, ему показалось, что в помещении летней кухне за столом сидит неизвестный. В связи с єтим он несколько раз ударил незнакомца топором в область головы», - отметила начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Оксана Шаповал.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство. За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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