Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57139

На Сумщине пенсионер случайно зарубил друга топором

Под процессуальным руководством прокуратуры устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Тростянецком районе.

Тростянецкий отдел Ахтырской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства 83-летнего жителя с. Артемо-Растовка Тростянецкого района Сумской области.

Так, 5 марта 2018 года в 7.27 в полицию поступило сообщение об обнаруженном в помещении летней кухни одного из домовладений трупа с явными признаками телесных повреждений. Прибыв на место, правоохранители рядом с телом обнаружили также и топор со следами, похожими на кровь.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено мужчину, который причастен к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 78-летний хозяин дома, который дружил с убитым. Мужчина объясняет, что не узнал своего товарища, ему показалось, что в помещении летней кухне за столом сидит неизвестный. В связи с єтим он несколько раз ударил незнакомца топором в область головы», - отметила начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Оксана Шаповал.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство. За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Тростянецкий район Убийство

По тематике

Вчера 18:26

Стало известно, из чьего оружия убили лебединского чиновника

Прокуратурой Сумской области по результатам собранных доказательств сегодня, 5 марта 2018 года, сообщено о подозрении 43-летнему предпринимателю, из оружия которого...

02.03.2018 09:18

Апелляционный суд пересмотрел меру пресечения сумчанке, задержанной за убийство

Из-за нарушения требований ст. 508 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно взятие под стражу психически больного лица, Апелляционный суд Сумской области...

На Сумщине поймали нелегального лесоруба
22.02.2018 13:50

На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Полицейские Тростянецкого района задокументировали факт кражи из местного лесхоза....

21.02.2018 13:08

Подробности страшного убийства в Сумах

Жительница Сум по неизвестным причинам нанесла знакомому мужчине несколько ударов топором, которые оказались для него смертельными....

20.02.2018 12:31

Пенсионерка зарубила топором своего старого приятеля

С начала года на Сумщине произошло 6 умышленных убийств, все преступления раскрыты, лица привлечены к уголовной ответственности....

Новости

Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
Вчера 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
На Сумщине пенсионер случайно зарубил друга топором
Сегодня 12:57
В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо
Сегодня 12:37
Заммэра Глухова суд восстановил на работе
Сегодня 12:28
Лебедин стал первым городом в области, где начали патронатное воспитание
Сегодня 12:00
Прокурор из Сум взял за границу секретные ключи доступа
Сегодня 11:29
Подробности вчерашнего наезда на 5-летнего мальчика в Сумах
Сегодня 11:23
Бизнес приглашают участвовать в развитии туризма на Сумщине
Сегодня 11:00
Спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах
Сегодня 10:50
Из-за нечищеных дорог на Сумщине скорая слетела в кювет
Сегодня 10:37
В Сумах потратили 400 тысяч на ремонт столовой военной части
Сегодня 10:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.