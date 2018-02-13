В Сумах наркоман рассекал на "Мерседесе" Происшествие случилось на ул. Г.Кондратьева в Сумах.

За нарушение ПДД инспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito. Во время общения с водителем они заметили, что он имеет признаки наркотического опьянения. Сам же водитель нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него два полиэтиленовых пакетика с белым кристаллическим веществом, похожим на наркотическое. Далее, проверяя авто, полицейские обнаружили, что номер рамы в транспортном средстве уничтожен.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. 40-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние наркотического опьянения. В дальнейшем, по заключению врачей, на него составили админпротокол по ст.130 КУоАП (управление в состоянии наркотического опьянения). Следователи же открыли по данному факту два уголовных производства.