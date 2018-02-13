Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:26193

В Сумах наркоман рассекал на "Мерседесе"

Происшествие случилось на ул. Г.Кондратьева в Сумах.

За нарушение ПДД инспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito. Во время общения с водителем они заметили, что он имеет признаки наркотического опьянения. Сам же водитель нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него два полиэтиленовых пакетика с белым кристаллическим веществом, похожим на наркотическое. Далее, проверяя авто, полицейские обнаружили, что номер рамы в транспортном средстве уничтожен.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. 40-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние наркотического опьянения. В дальнейшем, по заключению врачей, на него составили админпротокол по ст.130 КУоАП (управление в состоянии наркотического опьянения). Следователи же открыли по данному факту два уголовных производства.

Право Наркотики

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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