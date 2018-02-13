На Сумщине собутыльник украл у хозяина 8 тысяч Чтобы навести порядок в своем доме, житель Ахтырского района попросил своего друга пригласить к нему уборщицу. Пока женщина убирала, мужчины «отдыхали» за столом. А потом выяснилось, что вместе с мусором из дома исчезла и большая сумма денег.

В полиции потерпевший рассказал, что попросил своего 47-летнего односельчанина, чтобы тот привел уборщицу, чтобы убраться в его доме. Вскоре приятель действительно привел женщину, которая навела порядок в хозяина дома. Рассчитавшись с работницей за уборку, они втроем решили отметить это событие застольем. И хозяин, и женщина довольно быстро уснули, а когда хозяин квартиры проснулся, то обнаружил, что гости давно ушли. А, протрезвев окончательно, выяснил, что вместе с гостями исчезли и его сбережения - 8000 гривен, которые хранились в соседней комнате. Так как наличные исчезла сразу после ухода гостей, владелец дома заподозрил в краже своего знакомого. Тем более, что последний имел несколько судимостей за совершение имущественных преступлений. Своими подозрениями потерпевший и поделился с местными полицейскими.

По заявлению мужчины правоохранители решили проверить его гостя на причастность к совершению этой кражи, и не зря.

«Как оказалось, приятель заявителя, после этих гостин организовал несколько громких застолий для своих друзей, а также приобрел новый мобильный телефон и зимнюю обувь, - рассказывает Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Пообщавшись со свидетелями и собрав соответствующую доказательную базу, полицейские посетили подозреваемого. Последний не стал отрицать своей вины и добровольно выдал купленные на похищенные деньги вещи и 435 гривен, которые не успел потратить».

По данному факту следователи Ахтырского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит новое уголовное наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.