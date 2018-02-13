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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:57240

Полиция предостерегает граждан от чрезмерного доверия

Далеко не всегда преступники обворовывают чужих, незнакомых людей. В последнее время полиция все больше сталкивается со случаями, когда жертвами воров становятся их близкие и знакомые.

«Пополнили» эту статистику и двое жителей Сумщины. Так, в Глуховский отдел полиции обратился 27-летний житель района с заявлением о похищении телефона. Как выяснили правоохранители, гаджет после совместного застолья «прибрал» к рукам 52-летний гость заявителя. Последний толком и сам не мог объяснить, зачем ему понадобился чужой телефон. Полиция изъяла похищенный мобильный, а в отношении самого подозреваемого открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 (кража) УК Украины.

С подобным заявлением о похищении телефона обратилась в местную полицию 23-летняя жительница Кролевца. Как пояснила молодая женщина, будучи в гостях, она несколько раз позволяла воспользоваться своим мобильным одному из гостей, пока тот, в очередной раз заняв ее сотовый, не исчез вместе с ним в неизвестном направлении. Полиция в рамках открытого по ч. 1 ст. 185 УК Украины уголовного производства разыскивает и злоумышленника, и похищенную вещь.

Правоохранители снова предостерегают граждан от чрезмерного доверия. Не следует оставлять свои вещи в руках малознакомых или незнакомых людей, даже если вы находитесь в одной компании. Также не следует рассказывать посторонним о своих доходах. Сбережения и ценности необходимо держать в надежном, защищенном от постороннего глаза, месте. Кошелек, документы, ключи от квартиры и автомобиля, мобильный всегда следует держать при себе, даже если возникает необходимость отойти буквально на несколько минут. Однако если уж так сложились обстоятельства, и человек все-таки стал жертвой преступления, необходимо немедленно обратиться в полицию по круглосуточному номеру «102» - чем скорее начнется следствие, тем больше шансов на раскрытие преступления и возврат пропавших вещей владельцу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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