Сумские хоккеисты отличились на Винничине Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2004-05 г.р. прошел в Калиновке Винницкой области.

Заявки на участие подали 8 команд. Команды-участники были разбиты на две подгруппы по итогам прошлого чемпионата этой возрастной группы, который проходил в 2016 году. В группу А вошли команды из Калиновки, Сум, Бердичева и Винницы. Группу Б составили команды Шостки, Коростеня, Томашполя и Винницы. Из группы А вышли в финальную группу команда «Авангард» (Калиновка), не потерявшая ни одного очка, и команда СДЮШОР «Динамо» (Сумы). Из группы Б в финал попали команды «Барса» (Шостка), также не потерявшая ни одного очка, и команда ДЮСШ г. Томашполь.

В финальной группе КДЮСШ «Барса» обыграла СДЮШОР «Динамо» Сумы 8:1, так что судьба золотых медалей решалась в последней игре чемпионата, где встретились хозяева, команда «Авангард» и шосткинцы. Игра была упорной. Первый тайм закончился вничью 2:2. Вратарь шосткинцев Анрей Гапеев отразил пенальти. Но во втором тайме наши ребята немного расслабились, допустили несколько нарушений, которые привели к штрафным угловым и пенальти. Ну а команда из Калиновки такие моменты не прощает. В итоге 5:3 победила команда «Авангард». Шостцинцы стали вторыми, сумчане - третьими. Шосткинец Дмитрий Бодашко стал лучшим игроком турнира, а его однокомандник Андрей Гапеев получил приз лучшего вратаря турнира.