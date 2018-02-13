Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:47239

Сумские хоккеисты отличились на Винничине

Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2004-05 г.р. прошел в Калиновке Винницкой области.

Заявки на участие подали 8 команд. Команды-участники были разбиты на две подгруппы по итогам прошлого чемпионата этой возрастной группы, который проходил в 2016 году. В группу А вошли команды из Калиновки, Сум, Бердичева и Винницы. Группу Б составили команды Шостки, Коростеня, Томашполя и Винницы. Из группы А вышли в финальную группу команда «Авангард» (Калиновка), не потерявшая ни одного очка, и команда СДЮШОР «Динамо» (Сумы). Из группы Б в финал попали команды «Барса» (Шостка), также не потерявшая ни одного очка, и команда ДЮСШ г. Томашполь.

В финальной группе КДЮСШ «Барса» обыграла СДЮШОР «Динамо» Сумы 8:1, так что судьба золотых медалей решалась в последней игре чемпионата, где встретились хозяева, команда «Авангард» и шосткинцы. Игра была упорной. Первый тайм закончился вничью 2:2. Вратарь шосткинцев Анрей Гапеев отразил пенальти. Но во втором тайме наши ребята немного расслабились, допустили несколько нарушений, которые привели к штрафным угловым и пенальти. Ну а команда из Калиновки такие моменты не прощает. В итоге 5:3 победила команда «Авангард». Шостцинцы стали вторыми, сумчане - третьими. Шосткинец Дмитрий Бодашко стал лучшим игроком турнира, а его однокомандник Андрей Гапеев получил приз лучшего вратаря турнира.

Спорт Индорхоккей

По тематике

Юные сумские хоккеистки отличились в Минске
01.03.2018 10:00

Юные сумские хоккеистки отличились в Минске

23-25 февраля в Минске проходил международный турнир по индорхоккею памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина среди юношей и девушек 2002-2003...

Сумчанки вывели сборную Украины на четвертое место в мировом рейтинге
27.02.2018 13:10

Сумчанки вывели сборную Украины на четвертое место в мировом рейтинге

Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг сборных команд по индорхоккею....

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних
27.02.2018 09:47

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних

23-25 февраля в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2006-2007 г.р....

Сумчанка выиграла Кубок европейских чемпионов Трофи
25.02.2018 17:23

Сумчанка выиграла Кубок европейских чемпионов Трофи

23-25 февраля в Праге проходил розыгрыш кубка европейских чемпионов Трофи по индорхоккею среди женских команд....

25.02.2018 16:09

Сумские хоккеистки стали четвертыми в Европе

Сегодня, 25 февраля, в Данди (Шотландия) проходят решающие матчи Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....

Новости

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд
Вчера 15:10
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
05.03.2018 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
Сумские хоккеисты отличились на Винничине
Вчера 17:47
Сумские мусорщики не могут добраться до переполненных контейнеров даже после уборки снега
Вчера 17:15
Когда на конечных остановках появятся туалеты?
Вчера 17:08
Полиция предостерегает граждан от чрезмерного доверия
Вчера 16:57
Кто в отстающих по созданию ОТГ на Сумщине
Вчера 16:51
Пострадавшая, у которой в ДТП в Харькове погибли муж-сумчанин и сестра, отказалась от денег Зайцевой
Вчера 16:44
Сумские троллейбусники жалуются на сугробы снега, оставленные дорожниками
Вчера 16:31
Богдан Головач выиграл «бронзу» в Черкассах
Вчера 16:26
На Сумщине собутыльник украл у хозяина 8 тысяч
Вчера 15:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.