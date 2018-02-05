«СумДУ» добыл первую победу в Студлиге Украины В матче третьего тура чемпионата Украины среди студентов по футзалу подопечные Сергея Песоцкого дома обыграли команду Полтавского нацоинального технического университета.

«СумДУ» - «ПНТУ» - 3:1

«СумДУ»: Паламарчук - Бабынин, Катеринин, Грыбачёв, Мысловский, Киселёв, Зеленский, Таранченко, Колесник, Игумнов, Прощенко - Нюкало.

«ПНТУ»: Педько - Солобчук, Ярош, Коба, Пилипенко, Ковтун, Куницкий, Нечитайло, Чуй, Билан, Гончар, Трирог, Кучеров

Голы: Прощенко, 13, Бабынин, 21, Зеленский, 32 - Чуй, 17

Предупреждение: Билан, 4

После двух сыгранных матчей сумчане расположились на втором месте в своей зоне с тремя очками. В лидерах - Харьковский национальный университет им. Каразина, у которого 6 баллов, у полтавчан - ноль.