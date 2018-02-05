«СумДУ» добыл первую победу в Студлиге Украины

«СумДУ» - «ПНТУ» - 3:1
«СумДУ»: Паламарчук - Бабынин, Катеринин, Грыбачёв, Мысловский, Киселёв, Зеленский, Таранченко, Колесник, Игумнов, Прощенко - Нюкало.
«ПНТУ»: Педько - Солобчук, Ярош, Коба, Пилипенко, Ковтун, Куницкий, Нечитайло, Чуй, Билан, Гончар, Трирог, Кучеров
Голы: Прощенко, 13, Бабынин, 21, Зеленский, 32 - Чуй, 17
Предупреждение: Билан, 4
После двух сыгранных матчей сумчане расположились на втором месте в своей зоне с тремя очками. В лидерах - Харьковский национальный университет им. Каразина, у которого 6 баллов, у полтавчан - ноль.
20 февраля в матче первого тура чемпионата Украины среди студенческих команд подопечные Сергея Песоцкого в Харькове минимально уступили !ХНУ им....
Матч первой лиги чемпионата Украины по футазлу «АРПИ» - «СумГУ» не состоялся....
Сегодня, 9 февраля, МФК «СумДУ» принимал черкасский «Днепр»....
Сегодня, 9 февраля, футзальный клуб «СумДУ» в рамках десятого тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги будет принимать в стенах...
3-4 февраля прошли матчи четвертого тура Второй лиги чемпионата Украины в группе 2....