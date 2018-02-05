Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:31202

«СумДУ» добыл первую победу в Студлиге Украины

В матче третьего тура чемпионата Украины среди студентов по футзалу подопечные Сергея Песоцкого дома обыграли команду Полтавского нацоинального технического университета.

«СумДУ» - «ПНТУ» - 3:1

«СумДУ»: Паламарчук - Бабынин, Катеринин, Грыбачёв, Мысловский, Киселёв, Зеленский, Таранченко, Колесник, Игумнов, Прощенко - Нюкало.

«ПНТУ»: Педько - Солобчук, Ярош, Коба, Пилипенко, Ковтун, Куницкий, Нечитайло, Чуй, Билан, Гончар, Трирог, Кучеров

Голы: Прощенко, 13, Бабынин, 21, Зеленский, 32 - Чуй, 17

Предупреждение: Билан, 4

После двух сыгранных матчей сумчане расположились на втором месте в своей зоне с тремя очками. В лидерах - Харьковский национальный университет им. Каразина, у которого 6 баллов, у полтавчан - ноль.

Спорт МФК СумДУ Футзал

По тематике

21.02.2018 08:48

«СумДУ» с поражения стартовал в студлиге Украины

20 февраля в матче первого тура чемпионата Украины среди студенческих команд подопечные Сергея Песоцкого в Харькове минимально уступили !ХНУ им....

20.02.2018 16:48

Сумские футзалисты получили 0:5 за неявку в Запорожье

Матч первой лиги чемпионата Украины по футазлу «АРПИ» - «СумГУ» не состоялся....

09.02.2018 18:08

«СумДУ» отыгрался против черкасского «Днепра»

Сегодня, 9 февраля, МФК «СумДУ» принимал черкасский «Днепр»....

09.02.2018 12:19

Сумские футзалисты сыграют с черкасскими (трансляция)

Сегодня, 9 февраля, футзальный клуб «СумДУ» в рамках десятого тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги будет принимать в стенах...

05.02.2018 11:10

Вторая лига: «Рятувальник» выходит на первое место

3-4 февраля прошли матчи четвертого тура Второй лиги чемпионата Украины в группе 2....

Новости

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд
Вчера 15:10
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
05.03.2018 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
Сумские хоккеисты отличились на Винничине
Вчера 17:47
Сумские мусорщики не могут добраться до переполненных контейнеров даже после уборки снега
Вчера 17:15
Когда на конечных остановках появятся туалеты?
Вчера 17:08
Полиция предостерегает граждан от чрезмерного доверия
Вчера 16:57
Кто в отстающих по созданию ОТГ на Сумщине
Вчера 16:51
Пострадавшая, у которой в ДТП в Харькове погибли муж-сумчанин и сестра, отказалась от денег Зайцевой
Вчера 16:44
Сумские троллейбусники жалуются на сугробы снега, оставленные дорожниками
Вчера 16:31
Богдан Головач выиграл «бронзу» в Черкассах
Вчера 16:26
На Сумщине собутыльник украл у хозяина 8 тысяч
Вчера 15:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.