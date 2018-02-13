Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в феврале Федерация легкой атлетики Украины запустила голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины феврале 2018 года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продлится до 12:00 понедельника, 12 марта.

На звание лучших претендуют и сумчане:

- среди мужчин Виталий Бутрым – за рекорд Украины в беге на 400 м в помещении на соревнованиях в Стамбуле (46,45 с);

- среди женщин Анна Плотицина – за победы в беге на 60 м с/б на соревнованиях в Мондвилле (8,16 с), Льевене (8,02 с) и Белграде (8,02 с), третье место в Торуне (8,01 с).