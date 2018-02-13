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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:31252

Сумские троллейбусники жалуются на сугробы снега, оставленные дорожниками

Сугробы снега на проезжей части дороги вызывают пробки коммунального транспорта.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Более часа на пр. Курский в направлении з-да «Центролит» стояли 6 троллейбусов. Всего, во вторник, в течение дня из-за сугробов (высота некоторых достигала 1 м) под контактной сетью и парковки автомобилей на дорогах стали причиной остановки троллейбусов по пр. Курский, ул. СКД, ул. Привокзальная, пр. Шевченко - всего 10 случаев. Вследствие отрыва рогачей от сети питания, с отклонениями графиков движения работали троллейбусы на маршруте №3, №4, №7, № 10А. Обращаемся к водителям г. Сумы с просьбой не оставлять машины на дороге в течение длительного времени, поскольку это не только несет угрозу вашему автомобилю быть поврежденным, но и мешает нормальному следования троллейбусов по городу. Рассчитываем на понимание пассажиров и приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Общество КП «Электроавтотранс» Пробка Троллейбусы Уборка снега

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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