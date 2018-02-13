Пострадавшая, у которой в ДТП в Харькове погибли муж-сумчанин и сестра, отказалась от денег Зайцевой Сегодня, 6 марта, на заседании суда по делу о ДТП на Сумской в Харькове впервые давали показания выжившая Оксана Евтеева, потерявшая в аварии мужа и сестру, ее отец и свекровь.

По словам Оксаны, лечение будет длиться 2 года еще. Плохо сгибается коленный сустав, из-за черепно-мозговой травмы ей необходимо каждые два месяца проходить обследование, сообщает Объектив.

Девушка рассказала, что ни Зайцева, ни Дронов не обращались к ней с извинениями. Мать Елены Зайцевой перечислила 50 тысяч, однако эти деньги Оксана не взяла. По ее словам, откуда взялись эти деньги, узнала от следователей. Оксана считает, что это не помощь, а лишь попытки родственников Зайцевой заработать для суда смягчающие обстоятельства.

Свои показания дал и отец Оксаны – Игорь Берченко. Мужчина вспоминает до мельчайших подробностей день, когда произошло ДТП. И как он узнал об аварии. И как приехал к своим дочерям в неотложку. Слушая рассказ отца, Оксана Евтеева не может без слез. Девушка плачет.

«Нам нужно просто, чтобы приехали и сказали: здесь нужны хорошие врачи. Да, так получилось, авария. Но, сейчас нужно спасти вашу дочь. Этого никто не сделал. Наша девочка (Диана Берченко, сестра Оксаны – ред.) умерла. Да, они присылали дважды по 50 тысяч, в сумме 100. Но, нам не было сказано: мы готовы оказать любую помощь. Нам этого сказано не было», – сказал он.

Далее в суде дала показания потерпевшая Светлана Винниченко-мама Александра Евтеева, мужа Оксаны. Парень погиб на месте ДТП. По ее словам, она была на судебном заседании, когда Зайцева чистосердечно раскаивалась. В слова обвиняемой Светлана Винниченко не верит. Говорит, девушка, как “собачонка” смотрела на своего адвоката и произносила заученный текст, как Отче наш.

Женщина говорит, что после смерти сына у нее пропал смысл жизни. Единственно, на что она надеется – это справедливое правосудие. Однако в нашей стране, вздыхает женщина, это не всегда возможно. Все уже забрали.

«Никто из обвиняемых с извинениями не обращался, хотя мой номер телефона был в открытом доступе в сети. Поддержки с той стороны я не ощутила», – сказала женщина.

Напомним: 18 октября 2017 года в результате ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в Харькове пять человек погибли на месте, еще шестерых доставили в больницы города. Позже одна из пострадавших скончалась. Обвиняемые – водители Елена Зайцева и Геннадий Дронов.