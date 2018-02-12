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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:51246

Кто в отстающих по созданию ОТГ на Сумщине

Сегодня, 6 марта, состоялась коллегия ОГА, на которой рассматривались вопросы создания ОТГ в области.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко обратился к руководству районов, в частности Лебединского, Липоводолинского и Шосткинского, где до сих пор не создано ни одной объединенной территориальной громады, сообщает сайт Сумского облсовета.

«Сейчас на Сумщине создано 31 громаду, в 28 из которых уже прошли местные выборы и успешно работают. ОТГ за более чем два года дополнительно привлекли с ГФРР, субвенций, областного бюджета на свое развитие 150 млн гривен – ни в одном поселковом совете нет таких ресурсов. А в этом году субвенциями предусмотрено около 70 млн гривен на развитие ОТГ на Сумщине», - рассказал директор Департамента экономического развития и торговли Александр Ситак.

По его словам, Сумщина занимает 6-ое место в рейтинге по формированию ОТГ, однако в трех районах нашей области еще не создано ни одной громады.

Поэтому руководители этих районов доложили главе облгосадминистрации о перспективах децентрализации власти на своих территориях.

Так, глава Липоводолинской райгосадминистрации Иван Яременко отметил, что процессы создания ОТГ в районе продолжаются, и выразил надежду, что уже в октябре 2018 года две ОТГ - Сыновская и Липоводолинская - проведут первые местные выборы.

Главе Шосткинской райгосадминистрации Виктору Ждамирову Николай Клочко поручил до 1 апреля провести совместно с Шосткинским городским советом, сельскими и поселковыми головами и с участием представителей областной власти совещание по вопросам создания Шосткинской ОТГ и определить конкретные сроки.

В ходе обсуждения с главой Лебединской райгосадминистрации Виктором Химичем работы по созданию ОТГ выявлен ряд нарушений, которые противоречат законодательным нормам Украины, поэтому глава области предложил внести в протокол поручение по проверке соответствующими контролирующими органами озвученных фактов.

Подводя итоги заседания коллегии, Николай Клочко отметил: «Наше будущее - это объединенные территориальные громады. Это путь, с которого мы уже не свернем, поэтому надежда сейчас не на райгосадминистрации, а именно на громады и на их глав. А задача руководителей районов им помогать. Мы уже имеем успешные примеры, когда глава райгосадминистрации заслужил уважение громады и возглавил ОТГ - таких случаев должно быть больше».

Общество ОТГ

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