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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:08284

Когда на конечных остановках появятся туалеты?

Ответа сумские чиновники так и не дали, хотя вопрос поднимается уже не первый год.

Во время аппаратного совещания 5 марта рассматривался вопрос обустройства конечных остановок общественного транспорта биотуалетами.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, этот вопрос прорабатывали совместно со специалистами отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, а также КП «Электроавтотранс».

Рассматривали его в комплексе, поскольку нужно определиться не только с приобретением, но и с последующим обслуживанием кабинок.

«Предлагаю закупить туалеты за бюджетные деньги и передать их на баланс «Электроавтотрансу», который за свой счет или за счет перевозчиков будет их обслуживать», - сказал Григорий Яременко.

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко отметил, что это проблема не города, а перевозчиков, которые должны быть заинтересованы в решении данной проблемы, создавая надлежащие условия для работы водителей.

По информации начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, обустройство конечных остановок возлагается на организатора конкурса на пассажирские перевозки, то есть на исполнительный комитет, но частные перевозчики согласны участвовать в обслуживании биотуалетов.

Однако Владимир Войтенко предложил не ограничиваться сугубо установкой на конечных остановках туалетов, а по возможности привлекать к наведению порядка субъекты хозяйствования и обустраивать там счет бизнеса остановочные комплексы, что позволит создать новые рабочие места и избежать дополнительной нагрузки на городской бюджет.

Заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак, подчеркивая, что это проблемный вопрос уже не в первый раз поднимается, потребовал от чиновников определиться со сроками, когда будут сделаны конкретные шаги в направлении его решения. Поскольку ответа не услышал, предложил повторно заслушать выполнение этого поручения городского головы уже в начале апреля.

Общество Биотуалеты Конечные

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