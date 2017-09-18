Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:15318

Сумские мусорщики не могут добраться до переполненных контейнеров даже после уборки снега

Несмотря на то, что основном дворовые территории уже расчищены от снега, ООО «А-Муссон» все ще не может доехать до контейнерных площадок.

Сегодняшнее фото переполненных баков выложил в Фейсбуке сумчанин Сергей Алещенко.

«Депутаты городского совета, «А-Муссон» предлагает увеличить тариф в 2 раза. Встречное предложение от потребителей - разорвать контракт с ними из-за невыполнения обязанности и обязать поменять слоган на «Ваш ветeр тошноты». На фото – Харьковская, 25. 14-30 6 марта. Пути были расчищены 4 дня назад».

Напомни: на аппаратном совещании в мэрии директор предприятия сетовал, что мусоровозы не могут добраться до контейнеров из-за снега.

Общество А-Муссон Вывоз мусора

По тематике

26.01.2018 16:21

В Сумах инспекция по благоустройству не заметила свалок мусора на контейнерных площадках

Специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» в четверг, 25 января, провели обследование санитарного состояния контейнерных площадок, обслуживаемых ООО «А-Муссон»....

25.01.2018 12:56

И второй перевозчик мусора в Сумах хочет повысить тарифы в два раза

ООО «Сервисресурс» рассчитало новые тарифы на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, сообщается на сайте...

Сумчан ждет подорожание тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза
24.01.2018 10:43

Сумчан ждет подорожание тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза

Самый крупный (из двух) перевозчик ТБО ООО «А-Муссон» намерен изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных...

29.12.2017 15:11

Против депутата Шосткинского горсовета возбуждено уголовное дело

На сегодняшней сессии городского совета представитель Радикальной партии Владимир Руженко проинформировал о том, что в избирательном округе, который за ним...

18.09.2017 08:39

Мэр Сум снова пугает нерадивого чиновника. Теперь за мусор

В который раз в мэрии подняли проблемы вывоза строительного и негабаратиного мусора с контейнерных площадок....

Новости

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд
Вчера 15:10
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
05.03.2018 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
Сумские хоккеисты отличились на Винничине
Вчера 17:47
Сумские мусорщики не могут добраться до переполненных контейнеров даже после уборки снега
Вчера 17:15
Когда на конечных остановках появятся туалеты?
Вчера 17:08
Полиция предостерегает граждан от чрезмерного доверия
Вчера 16:57
Кто в отстающих по созданию ОТГ на Сумщине
Вчера 16:51
Пострадавшая, у которой в ДТП в Харькове погибли муж-сумчанин и сестра, отказалась от денег Зайцевой
Вчера 16:44
Сумские троллейбусники жалуются на сугробы снега, оставленные дорожниками
Вчера 16:31
Богдан Головач выиграл «бронзу» в Черкассах
Вчера 16:26
На Сумщине собутыльник украл у хозяина 8 тысяч
Вчера 15:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.