Сумские мусорщики не могут добраться до переполненных контейнеров даже после уборки снега

Сегодняшнее фото переполненных баков выложил в Фейсбуке сумчанин Сергей Алещенко.
«Депутаты городского совета, «А-Муссон» предлагает увеличить тариф в 2 раза. Встречное предложение от потребителей - разорвать контракт с ними из-за невыполнения обязанности и обязать поменять слоган на «Ваш ветeр тошноты». На фото – Харьковская, 25. 14-30 6 марта. Пути были расчищены 4 дня назад».
Напомни: на аппаратном совещании в мэрии директор предприятия сетовал, что мусоровозы не могут добраться до контейнеров из-за снега.
Специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» в четверг, 25 января, провели обследование санитарного состояния контейнерных площадок, обслуживаемых ООО «А-Муссон»....
ООО «Сервисресурс» рассчитало новые тарифы на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, сообщается на сайте...
Самый крупный (из двух) перевозчик ТБО ООО «А-Муссон» намерен изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных...
На сегодняшней сессии городского совета представитель Радикальной партии Владимир Руженко проинформировал о том, что в избирательном округе, который за ним...
В который раз в мэрии подняли проблемы вывоза строительного и негабаратиного мусора с контейнерных площадок....