Сумские мусорщики не могут добраться до переполненных контейнеров даже после уборки снега Несмотря на то, что основном дворовые территории уже расчищены от снега, ООО «А-Муссон» все ще не может доехать до контейнерных площадок.

Сегодняшнее фото переполненных баков выложил в Фейсбуке сумчанин Сергей Алещенко.

«Депутаты городского совета, «А-Муссон» предлагает увеличить тариф в 2 раза. Встречное предложение от потребителей - разорвать контракт с ними из-за невыполнения обязанности и обязать поменять слоган на «Ваш ветeр тошноты». На фото – Харьковская, 25. 14-30 6 марта. Пути были расчищены 4 дня назад».

Напомни: на аппаратном совещании в мэрии директор предприятия сетовал, что мусоровозы не могут добраться до контейнеров из-за снега.