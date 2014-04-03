Сумчанки отличились на чемпионате Украины по чирлидингу

Сумчане выступали в номинации «хип-хоп». В первый день дети из УВК № 11 (5-8 лет) в квартете взяли «серебро», в команде – «бронзу» (тренер Оксана Жук). Во второй день юниоры из Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодёжью в квартете завоевали «серебро», в команде – «бронзу» (тренер Неля Безрядина).
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