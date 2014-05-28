Губернатор Сумщины наконец-то обратил внимание на Запад Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко презентовал экономический потенциал Сумщины в Латвии.

«Мы встретились с премьер-министром и президентом Латвийской Республики, а также с представителями бизнес-кругов, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашими предприятиями, в частности в развитии взаимовыгодных отношений с Сумской и Черниговской областями», - рассказал чиновник по итогам рабочей поездки в составе правительственной делегации во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Латвийскую Республику.

По его словам, в этом году исполняется 150 лет железнодорожному сообщению от украинского города Ромны до латвийского Лиепая. Учитывая, что одна из ветвей железнодорожного маршрута Нового Шелкового пути следует территорией Сумщины, возрождение сообщения Ромны - Лиепая должно быть одним из приоритетных вопросов развития области.

Николай Клочко отметил: «Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел Украины уже получили поручение премьер-министра по решению этого вопроса. И если удастся восстановить маршрут от Ромен до Лиепаи, то это станет стимулом для развития региона и производства отечественной продукции. Поскольку рынки сельскохозяйственной и промышленной продукции Европы, в частности Северной станут для нас более доступными».

Глава облгосадминистрации также сообщил, что бизнес-круги Латвийской Республики после презентации Сумской области выразили заинтересованность в сотрудничестве, в частности по созданию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

«Мы договорились с Послом Латвийской Республики в Украине, что весной этого года он совершит официальный визит в Сумскую область, и мы более подробно обсудим перспективы развития внешнеэкономических отношений», - отметил Николай Клочко.

Напомни: раньше Николай Клочко общался с китайцами, узбеками, азербайджанцами…