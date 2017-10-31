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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01212

Сумские бойцы покорили Украину

С 2 по 4 марта в Белой Церкви проходил чемпионат Украины по панкратиону и грэпплингу среди детей и юношей 2005-2006, 2001-2002 г.р.

Панкратион и грэплинг – это комплексные виды единоборств, которые среди первых вошли в программу Олимпийских игр в Древней Греции. Сейчас этот вид спорта – на этапе возрождения в Украине. С каждым годом популярность этого вида борьбы растет. На этот раз свои силы попробовали около 500 участников из 18 областей Украины.

В первый день соревнований сильнейшие спортсмены из разных уголков Украины боролись за награды в разделе «грэпплинг». Представители нашей области продемонстрировали хорошие результаты.

На вершину пьедестала поднялись: Дремлюга Станислав, Ткаченко Роман, Бабков Константин, Казимирчук Михаил, Новак Алексей, Высоцкий Максим, Накопюк Амина, Черный Артем, Будко Иван.

Призерами стали: Ремизов Артем, Винников Артем, Курницкий Юлия, Купчикова Марина, Ткаченко Егор, Дудников Павел, Бояр Андрей, Хвист Даниил, Картузова Злата, Чорный Артем, Новак Алексей, Голомидова Антон, Высоцкий Максим, Кривошей Владислав, Шило Богдан, Бойко Никита, Житник Виталий, Шаповалов Алексей.

Во второй день спортсмены соревновались в более ярком и эмоциональных разделе «традишн».

Копилку золотыми наградами пополнили: Бабков Константин, Кривошей Владислав, Высоцкий Максим, Шило Богдан, Картузова Злата, Накопюк Амина.

Призеры: Хвист Даниил, Курницкая Юлия, Дудников Павел, Плаксиенко Даниил, Чубор Алексей, Бояр Андрей, Ткаченко Андрей, Бабков Константин, Голомилов Антон, Бойко Никита.

В общекомандном зачете Сумщина еще раз доказала, что ей нет равных, как в грэпплинге, так и в панкратионе, заняв дважды в обеих версиях первое место.

Хотелось бы вспомнить и тренеров, которые учат юных спортсменов завязывать шнурки на борцовках и биты на руки, правильно стоять и двигаться по ковру, ухаживать за собой, защищать и не обижать других, относиться с уважением к сопернику и многому другому как в физическом, так и в духовном и нравственном отношении: Чередниченко С.В., Томенко А.А., Зернов Е.В., Артюх А.В., Артюх Н.А., Асютченко С.А., Неткачев Д.Ю., Гавриш С.Г., Шевченко В.Г., Набока А.Б., Федосеев Д.А., Гордиенко В.В., Берест В.

 
Спорт Грэпплинг Панкратион

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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