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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3096

Міська влада запланувала аж два заходи до Дня народження Тараса Шевченка

Заходи з нагоди 204-ої річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка опубліковані на сайті мерії.

Заходи з нагоди 204-ої річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка (9 березня)

Назва заходу

Час

Місце проведення

1

Урочистості та покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських   організацій

11:00

Cквер Т. Шевченка

2

Благодійний концерт «З любов’ю до Тараса»

12:00

Обласна філармонія (Петропавлівська, 63)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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