Міська влада запланувала аж два заходи до Дня народження Тараса Шевченка

Заходи з нагоди 204-ої річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка (9 березня)
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№
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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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1
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Урочистості та покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій
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11:00
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Cквер Т. Шевченка
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2
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Благодійний концерт «З любов’ю до Тараса»
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12:00
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Обласна філармонія (Петропавлівська, 63)
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