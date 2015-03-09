Міська влада запланувала аж два заходи до Дня народження Тараса Шевченка Заходи з нагоди 204-ої річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка опубліковані на сайті мерії.

Заходи з нагоди 204-ої річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка (9 березня) № Назва заходу Час Місце проведення 1 Урочистості та покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій 11:00 Cквер Т. Шевченка 2 Благодійний концерт «З любов’ю до Тараса» 12:00 Обласна філармонія (Петропавлівська, 63)