Водоканал сообщает об отключении воды В связи с ликвидацией порыва водопровода 15 домов по улице Засумская, остались временно без воды.

Прекращено водоснабжение домов № 128, № 128/1, № 128/2, № 130, № 130/1, № 130/3, № 135, № 137, № 138, № 139, № 140, № 143, № 145, № 153, № 154 по ул. Засумская. Причина отключения - проведение ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм по адресу: ул. Засумская, 141. После их завершения водоснабжение будет восстановлено.