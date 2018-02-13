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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22281

Водоканал сообщает об отключении воды

В связи с ликвидацией порыва водопровода 15 домов по улице Засумская, остались временно без воды.

Прекращено водоснабжение домов № 128, № 128/1, № 128/2, № 130, № 130/1, № 130/3, № 135, № 137, № 138, № 139, № 140, № 143, № 145, № 153, № 154 по ул. Засумская.

Причина отключения - проведение ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм по адресу: ул. Засумская, 141.

После их завершения водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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