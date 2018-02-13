Водоканал сообщает об отключении воды

Прекращено водоснабжение домов № 128, № 128/1, № 128/2, № 130, № 130/1, № 130/3, № 135, № 137, № 138, № 139, № 140, № 143, № 145, № 153, № 154 по ул. Засумская.
Причина отключения - проведение ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм по адресу: ул. Засумская, 141.
После их завершения водоснабжение будет восстановлено.
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