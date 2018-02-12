Шосткинские гандболистки взяли «бронзу» в чемпионате Киева

На площадке соревновались девушки 2004 года рождения. Гандболистки КДЮСШ «Барса» (Шостка) завоевали третье место. Лучшими игроками признаны Кристина Грибань, София Черторижская, Кира Полятыкина, Юлия Дмитроченко. Подготовила команду тренер Светлана Настюха.
23-24 февраля женская команда «СумДУ» принимала команду «Хмельнитчанка» из Хмельницкого....
23-24 февраля женская команда ГК «СумДУ» будет играть матчи 8-го тура чемпионата Украины в высшей лиге....
16-17 февраля состоялись матчи 6 тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....
С 17 по 19 февраля в Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р....
9-10 февраля гандболистки «СумДУ» играли в Броварах против местной одноименной команды....