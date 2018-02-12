Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:50185

Шосткинские гандболистки взяли «бронзу» в чемпионате Киева

2-4 марта состоялся открытый чемпионат г. Киев по гандболу на призы Заслуженного мастера спорта Л.К. Бобрусь-Парадник.

На площадке соревновались девушки 2004 года рождения. Гандболистки КДЮСШ «Барса» (Шостка) завоевали третье место. Лучшими игроками признаны Кристина Грибань, София Черторижская, Кира Полятыкина, Юлия Дмитроченко. Подготовила команду тренер Светлана Настюха.

Спорт Гандбол

По тематике

26.02.2018 10:24

Сумские гандболистки поделили очки с хмельнитчанками

23-24 февраля женская команда «СумДУ» принимала команду «Хмельнитчанка» из Хмельницкого....

23.02.2018 11:24

Сумские гандболистки примут хмельнитчанок

23-24 февраля женская команда ГК «СумДУ» будет играть матчи 8-го тура чемпионата Украины в высшей лиге....

20.02.2018 14:41

Сумские гандболисты крупно проиграли в Одессе

16-17 февраля состоялись матчи 6 тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

Конотопские гандболистки победили на домашнем турнире
20.02.2018 10:23

Конотопские гандболистки победили на домашнем турнире

С 17 по 19 февраля в Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р....

12.02.2018 10:24

Сумские гандболистки проиграли лидеру

9-10 февраля гандболистки «СумДУ» играли в Броварах против местной одноименной команды....

Новости

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд
06.03.2018 15:10
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
05.03.2018 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников
Вчера 18:47
В Сумах безработных зовут учиться водить автобусы
Вчера 17:40
Сумские тхеквондисты отличились в Харькове
Вчера 17:04
В течение февраля браконьеры 93 раза нарушали правила рыболовства на Сумщине
Вчера 16:29
«Сумы» сыграли вничью с «Черкасским Днепром»
Вчера 15:55
В Сумах будут соревноваться фигуристы
Вчера 15:41
Из-за неготовности поля перенесли первый домашний матч ПФК «Сумы»
Вчера 15:17
Военным пенсионерам обещают выплатить повышенные пенсии уже в марте
Вчера 15:09
На Сумщине на пожарах погибли два пенсионера
Вчера 15:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.