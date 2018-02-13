В Сумах три пожарки тушили балкон

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал запах дыма в квартире. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
За считанные минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что горение происходит на балконе квартиры на площади 3 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение, а также на балконы соседних квартир.
В 12:05 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 12:11 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара уничтожено балконную раму и вещи домашнего обихода, повреждены стены и потолок на площади 3 кв. м. В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.
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