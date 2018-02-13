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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47281

В Сумах три пожарки тушили балкон

6 марта в 11:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на балконе квартиры на первом этаже 9-этажного жилого дома по ул. Ивана Сирко в г. Сумы.

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал запах дыма в квартире. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

За считанные минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что горение происходит на балконе квартиры на площади 3 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение, а также на балконы соседних квартир.

В 12:05 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 12:11 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено балконную раму и вещи домашнего обихода, повреждены стены и потолок на площади 3 кв. м. В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.

Общество Пожар

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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