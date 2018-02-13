В Глухове горел магазин В Глухове вечером 6 марта горел магазин «Товары для дома»

Возгорание произошло 6 марта после 19.00. Как сообщают сотрудники ГСПЧ-19, очаг пожара был в подвальном помещении, где находился твердотопливный котел. Как раз вокруг него-то и загорелись некоторые вещи. Как оказалось, в магазине сработала противопожарная сигнализация, после чего на место ЧП быстро прибыл пожарный караул. Возгорание удалось ликвидировать. В подвале повреждено около 2 кв. м площади, пишет Неделя.