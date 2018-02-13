Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:33207

Юные сумские хоккеистки стали вторыми в Украине среди 14-летних

1-3 марта в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р.

В турнире приняли участие шесть команд: две местные команды, две команды, представляющие СДЮШОР «Динамо» из Сум, а также девушки из Винницы и Коростеня.

По итогам кругового турнира победу одержала команда «Колосок-1» из Борисполя, разгромившая всех соперниц с общим счетом 43-3, второе место заняла команда СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Кукарина), третье – «Колосок-2». Вторая сумская команда стала четвертой.

Лучшим защитником турнира признана Заець Анна (СДЮШОР «Динамо-1»).

Спорт Индорхоккей

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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