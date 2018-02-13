Юные сумские хоккеистки стали вторыми в Украине среди 14-летних

В турнире приняли участие шесть команд: две местные команды, две команды, представляющие СДЮШОР «Динамо» из Сум, а также девушки из Винницы и Коростеня.
По итогам кругового турнира победу одержала команда «Колосок-1» из Борисполя, разгромившая всех соперниц с общим счетом 43-3, второе место заняла команда СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Кукарина), третье – «Колосок-2». Вторая сумская команда стала четвертой.
Лучшим защитником турнира признана Заець Анна (СДЮШОР «Динамо-1»).
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