Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11130

В Сумах педагоги готовятся к работе в рамках концепции «Новая украинская школа»

В конце февраля на базе школы № 30 «Уникум» и школы № 27 прошли обучающие тренинги для учителей, которые с сентября начнут работать по концепции «Новая украинская школа».

Участие в обучении приняли 105 педагогов города.

Учителя-тренеры знакомили учителей с концепцией «Новой украинской школы», основными подходами в образовательном процессе. Во время тренингов педагоги упражнялись в проведении основных видов учебной деятельности на уроках, что соответствует требованиям «Новой украинской школы», овладевали особенности организации образовательной среды, ориентированной на ребенка, технологию проведения утренних встреч, создавали портрет современного ученика, развивали навыки планирования в условиях интегрированного подхода и оценки образовательных достижений учащихся. А также учились сотрудничать, чувствовать друг друга в группе, вести диалог и обсуждать.

Представители психологической службы города познакомили педагогов с особенностями развития детей шести и семи лет и влиянием начала обучения в школе на эмоциональное состояние ребенка.

В течение занятий каждый имел возможность высказать собственное мнение о необходимости реформирования образования в Украине, определить свой уровень владения методами работы в «Новой украинской школе».

Общество Новая школа Образование

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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