В Сумах педагоги готовятся к работе в рамках концепции «Новая украинская школа»

Участие в обучении приняли 105 педагогов города.
Учителя-тренеры знакомили учителей с концепцией «Новой украинской школы», основными подходами в образовательном процессе. Во время тренингов педагоги упражнялись в проведении основных видов учебной деятельности на уроках, что соответствует требованиям «Новой украинской школы», овладевали особенности организации образовательной среды, ориентированной на ребенка, технологию проведения утренних встреч, создавали портрет современного ученика, развивали навыки планирования в условиях интегрированного подхода и оценки образовательных достижений учащихся. А также учились сотрудничать, чувствовать друг друга в группе, вести диалог и обсуждать.
Представители психологической службы города познакомили педагогов с особенностями развития детей шести и семи лет и влиянием начала обучения в школе на эмоциональное состояние ребенка.
В течение занятий каждый имел возможность высказать собственное мнение о необходимости реформирования образования в Украине, определить свой уровень владения методами работы в «Новой украинской школе».
МОН утвердило Перечень учреждений профессионального образования, на базе которых в 2018 году создадут учебно-практические центры (УПЦ)....
Участие в пробном ВНО - процедура добровольная и платная: для абитуриентов Сумской области стоимость прохождения пробного внешнего независимого оценивания (за...
Украинско-финская программа развития для среднего образования ищет первую школу для участия в проекте "Измениться за 7 дней", лозунг которого: Get...
Он будет служить учебной базой для учителей начальных классов области во время повышения квалификации в Институте последипломного педагогического образования....
Верховная Рада Украины приняла Постановление «О присуждении ежегодной премии Верховной Рады Украины педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных...