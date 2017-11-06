Сумщина в пятерке лидеров по проведению земельных торгов По результатам подготовки и проведению аукционов земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в 2017 году Сумщина занимает 4-ое место в Украине.

Об эффективности использования земель государственной формы собственности и состояние их предоставления в аренду во время заседания Совета регионального развития доложила начальник Главного управления ГОсгеокадастра в Сумской области Наталья Усик.

По ее словам, с целью внедрения прозрачного и конкурентного порядка передачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения управлением, как распорядителем, сосредоточено внимание на подборе земельных участков и подготовке соответствующих лотов. Так, в течение 2017 года в перечень земельных участков сельхозназначения, права на которые предлагаются для продажи на земельных торгах, включено 228 земельных участков общей площадью более 9260 га.

По состоянию на 25 февраля, по количеству земельных участков, внесенных в реестр, Сумщина входит в пятерку лучших областей, а по общей площади этих участков - на второй позиции.

Наталья Усик сообщила, что в прошлом году Главным управлением проведено 22 аукциона, на которых выставлено 191 лот общей площадью более 4500 га, из которых продано прав аренды 165 земельных участков сельхозназначения государственной формы собственности общей площадью 4200 га, что в 2,5 раза больше, чем в 2016 году.

Эффективно земельные аукционы проводились на территории Шосткинского района - 31 лот площадью 965 га, Середина-Будского - 23 лота площадью 840 га, Ямпольского - 19 лотов площадью 546 га. Самый эффективный земельный аукцион в области и в целом в Украине, исходя из наибольшей стоимости проданного права аренды 1 га земли, проведено в Шосткинском районе.

По результатам подготовки и проведения аукционов земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в 2017 году Сумщина занимает 4-ое место в Украине.