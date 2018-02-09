Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29139

Сумские футзалисты стартуют в плей-офф второй лиги (трансляция)

Сегодня, 7 марта, «Сумыхимпром-СДПУ» сыграет на площадке Института физкультуры СумГПУ им. А.С.Макаренко первый матч 1/8 финала Второй лиги чемпионата Украины.

Соперником нашей команды будет одесский клуб «Эпицентр К Таирова». Начало игры в 15:00.

Спорт Сумыхимпром-СГПУ Футзал

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Сумские футзалисты сыграют с черкасскими (трансляция)

Сегодня, 9 февраля, футзальный клуб «СумДУ» в рамках десятого тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги будет принимать в стенах...

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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