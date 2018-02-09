Сумские футзалисты стартуют в плей-офф второй лиги (трансляция) Сегодня, 7 марта, «Сумыхимпром-СДПУ» сыграет на площадке Института физкультуры СумГПУ им. А.С.Макаренко первый матч 1/8 финала Второй лиги чемпионата Украины.

Соперником нашей команды будет одесский клуб «Эпицентр К Таирова». Начало игры в 15:00.