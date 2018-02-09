Сумские футзалисты стартуют в плей-офф второй лиги (трансляция)

Соперником нашей команды будет одесский клуб «Эпицентр К Таирова». Начало игры в 15:00.
В матче третьего тура чемпионата Украины среди студентов по футзалу подопечные Сергея Песоцкого дома обыграли команду Полтавского нацоинального технического университета....
20 февраля в матче первого тура чемпионата Украины среди студенческих команд подопечные Сергея Песоцкого в Харькове минимально уступили !ХНУ им....
Матч первой лиги чемпионата Украины по футазлу «АРПИ» - «СумГУ» не состоялся....
Сегодня, 9 февраля, МФК «СумДУ» принимал черкасский «Днепр»....
Сегодня, 9 февраля, футзальный клуб «СумДУ» в рамках десятого тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги будет принимать в стенах...