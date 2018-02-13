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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36190

Спасатели помогли медработникам доставить беременную женщину в больницу

6 марта в 21:02 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на окраине города Конотоп в снежном сугробе застряла карета «скорой», которая направлялась к беременной пациентке.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Врач пересел в пожарный вездеход ЗИЛ-131, на котором спасатели, преодолев около 400 м, довезли его до дома пациентки в 7-м переулке Пушкина.

Удивление у 31-й летней женщины вызвал тот факт, что за ней приехал не обычный медицинский, а пожарный автомобиль. Работники Службы спасения подвезли ее вместе с врачом до места, где их уже ждала карета «скорой». Женщина поблагодарила спасателей за помощь. После этого врачи уже на своем автомобиле доставили пациентку в медицинское учреждение.

Всего к операции было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уже по возвращении спасателей в подразделение к ним позвонили из г.Сумы из диспетчерской службы областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, чтобы поблагодарить за оказанную помощь их сотрудникам в выполнении задач по охране здоровья граждан в сложных погодных условиях, сообщает управление ГСЧС Украины Сумской области.

Общество Скорая помощь Спасатели

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