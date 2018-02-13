В Сумах «вандализировали» девственный снег на площади Независимости

Фото выкладывают сотрудники мэрии в Фейсбуке.
Сугробы снега на проезжей части дороги вызывают пробки коммунального транспорта....
О работах по ликвидации последствий непогоды главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко доложили во время аппаратного совещания....
В Сумах подвели итоги работы коммунальных предприятий и обслуживающих организаций города по очистке города от снега....
На Сумщине за первую половину суток во время непогоды спасатели отбуксировали 8 автомобилей и оказали помощь 23 людям....
В Сумах второй день подряд в усиленном режиме борются со снежными заносами....