В Сумах будут соревноваться фигуристы 11 марта в Сумах пройдут Открытые прокаты «Skate Sumy 2018» по фигурному катанию на коньках.

Соревнования начнутся в 9.00 на открытой ледовой площадке на майдане Независимости в Сумах. Турнир пройдет при поддержке Сумского отделения Национального Олимпийского Комитета Украины.