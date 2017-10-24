В Сумах будут соревноваться фигуристы

Соревнования начнутся в 9.00 на открытой ледовой площадке на майдане Независимости в Сумах.
Турнир пройдет при поддержке Сумского отделения Национального Олимпийского Комитета Украины.
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