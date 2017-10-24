Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:41328

В Сумах будут соревноваться фигуристы

11 марта в Сумах пройдут Открытые прокаты «Skate Sumy 2018» по фигурному катанию на коньках.

Соревнования начнутся в 9.00 на открытой ледовой площадке на майдане Независимости в Сумах.

Турнир пройдет при поддержке Сумского отделения Национального Олимпийского Комитета Украины.

Спорт Фигурное катание

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Сумские фигуристы отличились в Харькове

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Сумские фигуристы покорили Полтаву
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11-12 ноября проходил Кубок Полтавской области по фигурному катанию на коньках....

Сумские фигуристы отличились в Каменском
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21 октября в Каменском (бывший Днепродзержинск) состоялся 1-й этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию на роликовых коньках....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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