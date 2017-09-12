В течение февраля браконьеры 93 раза нарушали правила рыболовства на Сумщине 6 марта в управлении Госрыбагентства в Сумской области состоялось совещание с инспекторским составом Сумского рыбоохранного патруля.

На нем была проанализирована работа с начала года. По итогам февраля, патрульными было осуществлено 75 рейдов, в ходе которых раскрыто 93 правонарушении. Изъято 53 единицы запрещенных орудий лова, из которых: 13 сеток, 34 экрана и 3 паука. Общая сумма ущерба составляет 4998 грн.

Всего за месяц было выявлено 53 нарушения по ч.3 ст.85 КУоАП (нарушение Правил рыболовства), 12 - по ч.4 ст.85 КоАП (грубое нарушение Правил рыболовства), 14 - по ч.1 ст.881 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов). Составлено 13 актов выявления запрещенных орудий лова и изъято 30 единиц бесхозного имущества. В суды было направлено 27 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Во время совещания инспекторский состав был ознакомлен с планом организационных и практических мероприятий управления по действиям во время пропуска ледохода, весеннего половодья и дождевых паводков в 2018 году. Также разработана и доведена до сведения инструкция о порядке взаимодействия с Управлением ГСЧС в Сумской области по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, связанных с нанесением ущерба рыбному хозяйству.

Особое внимание работников было сосредоточено на плане мероприятий по подготовке и проведению весенне-летнего нерестового запрета в 2018 году.

Напомним: с 8 сентября 2017 года заработал Сумской рыбоохранный патруль. Сейчас в управлении работают 12 патрульных, которые осуществляют мониторинг и патрулирование водных объектов области. На сегодня инспекторский состав ведомства обеспечен весенне-летней формой, автомобилем Renault Duster и моторной лодкой с прицепом.

Сумской рыбоохранный патруль надеется на сотрудничество с неравнодушными гражданами и призывает всех граждан в случае выявления нарушения, сообщать на номер «горячей» линии: 096-838-25-70.