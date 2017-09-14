В Сумах безработных зовут учиться водить автобусы

Обучение, которое продлится в течение 1,5 месяцев, будет проводиться по программе «Водитель автотранспортных средств категории Д».
Требования к кандидатам: наличие непрерывного водительского стажа не менее трех лет.
Обучение осуществляется за счет средств Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы.
Подробную информацию об условиях и организации учебного процесса можно получить в городском центре занятости по адресу: ул. С. Бандеры, 45, каб. 105 или по телефону: 60-15-41, 60-15-42.
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