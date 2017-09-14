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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:40213

В Сумах безработных зовут учиться водить автобусы

Центр занятости приглашает безработных сумчан на обучение под заказ КП «Электроавтотранс», частных предприятий, специализирующихся на пассажирских перевозках.

Обучение, которое продлится в течение 1,5 месяцев, будет проводиться по программе «Водитель автотранспортных средств категории Д».

Требования к кандидатам: наличие непрерывного водительского стажа не менее трех лет.

Обучение осуществляется за счет средств Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы.

Подробную информацию об условиях и организации учебного процесса можно получить в городском центре занятости по адресу: ул. С. Бандеры, 45, каб. 105 или по телефону: 60-15-41, 60-15-42.

Общество Безработные Водители Городской центр занятости

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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