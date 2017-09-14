В Сумах безработных зовут учиться водить автобусы Центр занятости приглашает безработных сумчан на обучение под заказ КП «Электроавтотранс», частных предприятий, специализирующихся на пассажирских перевозках.

Обучение, которое продлится в течение 1,5 месяцев, будет проводиться по программе «Водитель автотранспортных средств категории Д».

Требования к кандидатам: наличие непрерывного водительского стажа не менее трех лет.

Обучение осуществляется за счет средств Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы.

Подробную информацию об условиях и организации учебного процесса можно получить в городском центре занятости по адресу: ул. С. Бандеры, 45, каб. 105 или по телефону: 60-15-41, 60-15-42.