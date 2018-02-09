Сумчан предупреждают о завтрашнем тумане Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 8 марта, в Сумах и области ожидается туман видимость 200-500 м/с, сохранится гололед, на дорогах гололедица.

Ночью и днем будет облачно, ночью дождь с мокрым снегом, туман, гололед, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в Сумах в течение суток составит 0-2 С мороза.