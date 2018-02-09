Сумчан предупреждают о завтрашнем тумане

Ночью и днем будет облачно, ночью дождь с мокрым снегом, туман, гололед, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха в Сумах в течение суток составит 0-2 С мороза.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в воскресенье,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 22 по 26 февраля в Сумской области температура воздуха...
Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице....