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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:33200

В Сумах поздравили участниц АТО с 8 Марта

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил с праздником женщин, которые принимали участие в антитеррористической операции, и наградил их почетными грамотами.

«В Украине всегда женщина была хранительницей, советчицей, помощницей и пользовалась уважением мужчин. Мы ценим вас за вашу красоту и теплоту, за вашу нежность и заботу, - отметил чиновник. - К сожалению, нынешнему поколению украинцев выпала непростая судьба защищать страну от российской агрессии. И, как всегда, наши неповторимые в своей жертвенности женщины взялись не только кормить, одевать и вооружать украинскую армию в качестве волонтеров. Они и сами стали в ряды Вооруженных Сил, продолжают спасать жизнь украинским воинам в госпиталях... За это вам огромное спасибо, уважение и низкий поклон. Хотелось бы сегодня, чтобы ваши коллеги и мужчины, которые с вами рядом, не давали вам забыть о том, что вы - прежде всего женщины, а потом уже военные».

Для старшего солдата Валентины Бригиды 8 марта - это первый праздник весны, когда природа расцветает. А вместе с ней и прекрасная половина человечества.

«Я люблю получать подарки не только на 8 марта, но этот день особенный. Цветы, комплименты, красивые слова, сюрпризы - это непременные атрибуты праздника», - рассказывает она.

Среди награжденных - жена участника АТО Нина Забара. Говорит, что как жена военного с большим стажем, привыкла разделять с мужем все невзгоды и сложности жизни: «Когда ему надо куда-то ехать, я молча собираю чемодан. Есть у нас и так называемый «тревожный» чемодан со всем необходимым. А когда началась в стране необъявленная война, и мой муж уехал в зону АТО, я поддержала его. Он учил молодых ребят воевать, а я дома пыталась поддерживать его и всю семью в тылу. Я горжусь своим мужем - моим защитником, защитником Украины».

Общество 8 марта

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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