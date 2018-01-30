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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:09237

Военным пенсионерам обещают выплатить повышенные пенсии уже в марте

Первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже конце марта.

Пенсионный фонд со второй половины марта начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. Основе выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года.

То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут пересчитаны по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу - Минобороны, МВД и другие. Пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

Для перерасчета пенсий военнослужащим (кроме лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел) будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. При пересчете пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года.

Пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. С 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.

При пересчете пенсий также учтены требования Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц» в части перерасчета пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с законом «О Национальной полиции Украины». Пенсии им будут пересчитаны с 1 января 2016 года с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. То есть с 1 января 2018 года они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

Всего пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.

Общество Военные пенсионеры Пенсии

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