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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:43280

Сумские сбушники поймали нефтяных воров

СБУ блокировала хищения сырья из нефтепроводов в нескольких областях Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые «врезы» в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки.

Сотрудники Управления СБУ в Сумской области задержали трех злоумышленников на Черниговщине при попытке продажи очередной партии украденной нефти.

Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти 800 тысяч гривен, установлены места «врезов» и хранения продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к сделке лиц, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Кража Нефть СБУ

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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