Сумские сбушники поймали нефтяных воров СБУ блокировала хищения сырья из нефтепроводов в нескольких областях Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые «врезы» в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки.

Сотрудники Управления СБУ в Сумской области задержали трех злоумышленников на Черниговщине при попытке продажи очередной партии украденной нефти.

Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти 800 тысяч гривен, установлены места «врезов» и хранения продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к сделке лиц, сообщает пресс-центр СБ Украины.