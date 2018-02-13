Сумские сбушники поймали нефтяных воров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов.
Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые «врезы» в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки.
Сотрудники Управления СБУ в Сумской области задержали трех злоумышленников на Черниговщине при попытке продажи очередной партии украденной нефти.
Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти 800 тысяч гривен, установлены места «врезов» и хранения продукции.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к сделке лиц, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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