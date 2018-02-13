На Сумщине на пожарах погибли два пенсионера На пожарах в частных домах погибли два пожилых человека.

6 марта в 16:29 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме в с. Побыванка Липоводолинского района. О возгорании сообщила соседка, которая увидела дым из входной двери дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Преодолев расстояние в 10 км, пожарные прибыли на вызов и установили, что горение происходит в одной из жилых комнат дома. Существовала угроза распространения пламени на всю площадь дома. Во время ликвидации пожара было обнаружено обгоревшее тело пожилого мужчины возле кровати.

В 17:00 возгорание локализовали, не допустив его дальнейшего распространения, в 18:08 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался хозяин дома 1938 г.р. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина возгорания - неосторожность при курении хозяина.

В 23:26 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре частного дома на ул. Григория Сковороды в г. Лебедин. О возгорании сообщила соседка, которая увидела огонь с крыши дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачена кровля веранды жилого дома. Существовала угроза распространения огня на все помещение. Тушение осложняло утепление чердака опилками. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведенной разведкой было обнаружено обгоревшее тело пожилого мужчины в инвалидной коляске на веранде.

В 23:39 пожар локализовали, не допустив его дальнейшего распространения, в 1:03 - ликвидировали. Всего на тушение было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Как установили сотрудники Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые работали на месте пожара, погибшим оказался хозяин дома 1956 г.р. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Спасатели предупреждают: с начала года на Сумщине в огне погибли 22 человека против 17 за аналогичный период 2017 года. Для предотвращения таких случаев гражданам необходимо проявлять ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности и быть максимально осторожными в обращении с огнем.