Из-за неготовности поля перенесли первый домашний матч ПФК «Сумы»

Соответствующее решение было утверждено администрацией ПФЛ.
Таким образом, первый официальный матч в 2018 году ПФК «Сумы» сыграет 25 марта в Харькове против ФК «Гелиос».
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