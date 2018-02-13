Из-за неготовности поля перенесли первый домашний матч ПФК «Сумы» Поединок 23-го тура ПФК «Сумы» - ФК «Ингулец», который должен был состояться 18 марта, по обоюдному согласию команд перенесено на вторник, 10 апреля.

Соответствующее решение было утверждено администрацией ПФЛ. Таким образом, первый официальный матч в 2018 году ПФК «Сумы» сыграет 25 марта в Харькове против ФК «Гелиос».