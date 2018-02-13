«Сумы» сыграли вничью с «Черкасским Днепром»

Поединок завершился результативной ничьей 2:2. В первом тайме команды обменялись точными 11-метровыми ударами, на гол «Черкасс» «Сумы» ответили голом с пенальти в исполнении Сергея Воронина.
Во втором тайме Ярослав Рафальский забил со штрафного, а под конец матча «Черкасский Днепр» сравнял счет, реализовав еще один пенальти.
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