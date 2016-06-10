Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:04264

Сумские тхеквондисты отличились в Харькове

3-4 марта в Харькове прошла серия турниров Всеукраинского гран-при «АТАКА».

Участие принимали около 400 спортсменов со всей Украины. Из 29 команд сумской спортклуб «Звезды Олимпа» занял 4-ое место. Елизавета Мяснянкина стала лучшей спортсменкой турнира в категории младшие девушки.

Первые места заняли:

- Панасюра Александр (юниоры, -51 кг);

- Мяснянкина Елизавета (младшие девушки, -28 кг);

- Белаш Максим (младшие юноши, -32 кг);

- Нефёдова Варвара (младшие девушки, -22 кг);

- Никитенко Антон (дети, -30 кг).

Вторые места:

- Матвиенко Тимур (юноши, -52 кг);

- Павленко Алиса (девушки, -40 кг);

- Черевань Виктория (младшие девушки, -30 кг).

Третьи места:

- Богданов Миша (дети, -22 кг);

- Крятов Дмитрий (кадеты, -37кг).

Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.

Спорт Тхеквондо

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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