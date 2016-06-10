Сумские тхеквондисты отличились в Харькове

Участие принимали около 400 спортсменов со всей Украины. Из 29 команд сумской спортклуб «Звезды Олимпа» занял 4-ое место. Елизавета Мяснянкина стала лучшей спортсменкой турнира в категории младшие девушки.
Первые места заняли:
- Панасюра Александр (юниоры, -51 кг);
- Мяснянкина Елизавета (младшие девушки, -28 кг);
- Белаш Максим (младшие юноши, -32 кг);
- Нефёдова Варвара (младшие девушки, -22 кг);
- Никитенко Антон (дети, -30 кг).
Вторые места:
- Матвиенко Тимур (юноши, -52 кг);
- Павленко Алиса (девушки, -40 кг);
- Черевань Виктория (младшие девушки, -30 кг).
Третьи места:
- Богданов Миша (дети, -22 кг);
- Крятов Дмитрий (кадеты, -37кг).
Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.
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