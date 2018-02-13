Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников

Спецслужбы РФ трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников ФСБ. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Громадське Радіо.

"Мы неоднократно получали информацию из разных источников, что российские спецслужбы получили указание захватить в плен двух пограничников. По меньшей мере три попытки мы предупредили на участке Луганского, Харьковского и Сумского отрядов", - рассказал он.

По его словам, четвертая попытка российских спецслужб оказалась удачной.

3 октября были похищены в Сумской области украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцон. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы.

"Их похитили с территории Украины 3 октября на участке Сумского пограничного отряда. В том, что их похитили у нас нет никаких сомнений", - отметил Слободян.

Напомним, 2 марта, на нейтральной полосе около пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области Росси передала Украине пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в обмен на сотрудников ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.