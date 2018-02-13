Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:47297

Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников

Четвертая попытка, к сожалению, оказалась удачной.

Спецслужбы РФ трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников ФСБ. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Громадське Радіо.

"Мы неоднократно получали информацию из разных источников, что российские спецслужбы получили указание захватить в плен двух пограничников. По меньшей мере три попытки мы предупредили на участке Луганского, Харьковского и Сумского отрядов", - рассказал он.

  • По его словам, четвертая попытка российских спецслужб оказалась удачной.

3 октября были похищены в Сумской области украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцон. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы.

"Их похитили с территории Украины 3 октября на участке Сумского пограничного отряда. В том, что их похитили у нас нет никаких сомнений", - отметил Слободян.

Напомним, 2 марта, на нейтральной полосе около пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области Росси передала Украине пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в обмен на сотрудников ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

 
Право Пограничники

По тематике

Вчера 09:40

На границе с Россией задержали двух нарушителей госграницы

Пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины....

Вчера 08:10

Молдаванин пытался пересечь границу в пункте пропуска «Бачевск» без документов

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который пытался пересечь границу без документов....

05.03.2018 09:38

В пунктах пропуска изъяли автомобили «DAF» и «SSANG YONG»

В пунктах пропуска «Екатериновка» и «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили полуприцеп грузового автомобиля «DAF» и легковой автомобиль «SSANG YONG» с...

05.03.2018 08:25

Россиянин пытался подкупить сумских пограничников

В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

02.03.2018 14:00

Освобожденные из плена пограничники пройдут реабилитацию и получат новые должности

Украинские офицеры-пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь, которые были похищены российскими спецслужбами, а сегодня были освобождены, будут направлены на месячную...

Новости

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд
06.03.2018 15:10
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
05.03.2018 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников
Вчера 18:47
В Сумах безработных зовут учиться водить автобусы
Вчера 17:40
Сумские тхеквондисты отличились в Харькове
Вчера 17:04
В течение февраля браконьеры 93 раза нарушали правила рыболовства на Сумщине
Вчера 16:29
«Сумы» сыграли вничью с «Черкасским Днепром»
Вчера 15:55
В Сумах будут соревноваться фигуристы
Вчера 15:41
Из-за неготовности поля перенесли первый домашний матч ПФК «Сумы»
Вчера 15:17
Военным пенсионерам обещают выплатить повышенные пенсии уже в марте
Вчера 15:09
На Сумщине на пожарах погибли два пенсионера
Вчера 15:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.