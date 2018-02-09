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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12186

Сумские футзалисты стартовали с побед в плей-офф второй лиги

7 марта две сумские команды стартовали в 1/8 финала второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

Футзальный клуб «Сумыхимпром-СДПУ» принимал одесский «Эпицентра К Таирова». Сумчане пропустили первыми на пятой минуте. На 13-ой Антон Кончаков восстановил равновесие, а на 16-ой Денис Завгородний ударом с центра площадки забил победный для сумской команды гол. Ответный матч в Одессе запланирован на 15 марта.

Сумская «Технология» играла в Виннице с одноименной командой. Подопечные Михаила Жогло сумели на 8 мячей хозяев ответить 11-тью своими: отличились Евгений Петраков (2, 10 минуты), Александр Стрыбак (5), Константин Сорока (7, 11, 32, 36), Даниил Параконный (9), Дмитрий Игумнов (18, 37), Андрей Бурдюг (23).

Кроме этих команд, на этой стадии турнира продолжают выступление в турнире сумской «Фуд Центр», конотопский «Локомотив» и роменский «Рятувальник».

9 марта «Фуд центр» сыграет с харьковской «Академинй футбола «ФК Кобра». Начало игры в 14.00 в манеже СумГУ.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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