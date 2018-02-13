Сумской биатлонист стал чемпионом Украины

Среди юниоров чемпионом стал сумчанин Богдан Цымбал, среди юниорок наши не попали на пьедестал: 5-ой была сумчанка Екатерина Свинаренко, шестой – глуховчанка Анна Сытник.
9 марта пройдут эстафеты
4 марта в эстонском Отепяя прошли сразу четыре гонки преследования у юниоров, юниорок, юношей и девушек....
Сегодня, 3 марта, в эстонском Отепя проходили спринтерские гонки у юниоров и юниорок на чемпионате мира по биатлону....
Сегодня, 2 марта, в эстонском Отепя проходили спринтерские гонки у юношей и девушек....
Украинские юниоры местами во втором и третьем десятке финишного протокола завершили свое выступление в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира...
После трех неудачных соревновательных дней в Эстонии на юниорском чемпионате мира по биатлону украинская сборная, наконец, получила свою первую медалистку....