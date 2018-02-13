Сумской биатлонист стал чемпионом Украины 7 марта в селе Яворов Львовской области прошли индивидуальные гонки у юниорок и юниоров в рамках юниорского чемпионата Украины.

Среди юниоров чемпионом стал сумчанин Богдан Цымбал, среди юниорок наши не попали на пьедестал: 5-ой была сумчанка Екатерина Свинаренко, шестой – глуховчанка Анна Сытник. 9 марта пройдут эстафеты