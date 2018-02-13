Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34260

Сумской биатлонист стал чемпионом Украины

7 марта в селе Яворов Львовской области прошли индивидуальные гонки у юниорок и юниоров в рамках юниорского чемпионата Украины.

Среди юниоров чемпионом стал сумчанин Богдан Цымбал, среди юниорок наши не попали на пьедестал: 5-ой была сумчанка Екатерина Свинаренко, шестой – глуховчанка Анна Сытник.

9 марта пройдут эстафеты

Спорт Биатлон

По тематике

05.03.2018 11:23

В последний день юниорского чемпионата мира наши биатлонисты без медалей

4 марта в эстонском Отепяя прошли сразу четыре гонки преследования у юниоров, юниорок, юношей и девушек....

03.03.2018 15:49

Наши баитлонисты снова без медалей в Отепяя

Сегодня, 3 марта, в эстонском Отепя проходили спринтерские гонки у юниоров и юниорок на чемпионате мира по биатлону....

02.03.2018 17:46

Сумчане снова далеко от призов в Эстонии

Сегодня, 2 марта, в эстонском Отепя проходили спринтерские гонки у юношей и девушек....

01.03.2018 17:54

Сумской биатлонист стал лучшим среди наших в Эстонии

Украинские юниоры местами во втором и третьем десятке финишного протокола завершили свое выступление в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира...

Анна Кривонос – серебряный призер юниорского чемпионата мира
01.03.2018 15:02

Анна Кривонос – серебряный призер юниорского чемпионата мира

После трех неудачных соревновательных дней в Эстонии на юниорском чемпионате мира по биатлону украинская сборная, наконец, получила свою первую медалистку....

Новости

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05.03.2018 21:14
В Сумах «заминировали» выставочный центр (+видео)
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Сумской биатлонист стал чемпионом Украины
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Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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