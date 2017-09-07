Конотопчане стали призерами чемпионата Украины

Воспитанники Конотопской ДЮСМ им. М.Мамиашвили удачно выступили на соревнованиях. Владислав Кузько завоевал «золото», Алексей Масик и Валерий Овсиев – «бронзу». Тренирует борцов заслуженный тренер Украины Виктор Гайдук.
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