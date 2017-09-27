В Сумах «заминировали» выставочный центр (+видео) Сегодня, 8 марта, в выставочном центре на ул. Харьковской в Сумах около 11.00 возле одного из офисов был обнаружен подозрительный пакет с веществом, похожим на взрывчатку.

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Мужчина, нашедший пакет, вынес его на улицу. На место происшествия срочно вызвали полицию, пишет СТС. Территорию вокруг центра огородили предупредительной лентой, даже на остановках транспорт не останавливался. На месте происшествия работала полиция, эксперты, специалисты-кинологи. Сейчас уже известно, что «бомба» была муляжом, и обнаруженный предмет опасности не представляет. Кто и зачем сделал такое, теперь будут разбираться правоохранители.