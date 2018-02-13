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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02118

На Сумщині спіймали підозрюваного у подвійному вбивстві, якого суд відпустив з-під варти

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала прес-секретар прокуратури Сумській області.

Щойно в одному із сіл Сумщини затримано чоловіка, який вже більше місяця переховувався від слідства. Мова йде про 43-річного сумчанина, який 16 жовтня 2017 року у власній квартирі зарізав свою колишню дружину та завдав тяжких поранень її співмешканцю. Тоді за клопотанням прокуратури підозрюваного було взято під варту. Однак через два місяці суд відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу, зважаючи на позитивні характеристики чоловіка. Відтак підозрюваний був звільнений з-під варти без будь-якого запобіжного заходу. Вже через декілька днів чоловік перестав виходити на зв’язок і зник. 8 лютого його оголосили в розшук. Завдяки професійно проведеній роботі правоохоронцям вдалось встановити місцезнаходження зниклого та затримати його. Наразі прокуратура вже підготувала клопотання про застосування для підозрюваного безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чекаємо рішення суду, написала вона.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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